Popolazione più vecchia Nascite ancora in calo I giovani sono la metà rispetto agli anziani

In una regione, la Toscana, che invecchia sempre di più, Empoli e il territorio sembrano fare in qualche modo eccezione. Attenzione: anche qui la popolazione ha un’età media molto alta e, soprattutto, rispecchia quella che è la tendenza nazionale. Ci sono insomma molti più anziani che giovani, ma se andiamo a vedere i dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2022 ci accorgiamo che rispetto al resto della regione le cose sembrano andare in maniera un po’ diversa. In Toscana, ad esempio, l’indice di vecchiaia è pari a 219,9: si tratta di un parametro che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli over 65 e il numero dei giovani fino ai 14 anni. In questo caso significa che ci sono 219,9 anziani ogni 100 giovani. A Empoli questo dato è inferiore di quasi 20 punti, perché è pari a 198,7. Non è una buona notizia il fatto che ci siano più over 65 che under 14, ma lo diventa se paragoniamo questo dato alla media regionale.

A Fucecchio, secondo centro più popoloso dell’Empolese Valdelsa, questo numero è addirittura più basso, visto che si attesta intorno a 184, mentre a Castelfiorentino, che rappresenta il Comune più numeroso della Valdelsa, siamo leggermente sopra ai 200 ma pur sempre al di sotto sia di quella che è la media regionale che di quella dell’intera città metropolitana di Firenze, che conta 214,4 anziani ogni 100 giovani. E poi c’è l’indice di dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, in Toscana nel 2022 ci sono 61 individui a carico ogni 100 che lavorano. Si tratta di un altro parametro piuttosto significativo per misurare l’indice di vecchiaia di una determinata popolazione: a Castelfiorentino questo dato è pari a 62,1 ed è quindi superiore a quello regionale, mentre a Empoli è di gran lunga inferiore e si attesta poco al di sopra di 55. Idem a Fucecchio, dove siamo invece a quota 58.

Un altro dato interessante è poi rappresentato dall’indice di ricambio della popolazione attiva, cioè dal rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di 100. Ad esempio, in Toscana nel 2022 l’indice di ricambio è 151,7 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. A Fucecchio questa percentuale è a 128, mentre a Empoli si attesta di poco al di sopra (131) ma è comunque ancora ben al di sotto di quello che è il dato regionale. A Castelfiorentino, invece, siamo ancora una volta sopra al dato regionale (154), confermando che all’interno del territorio è proprio la Valdelsa quella dove si è un po’ più vecchi rispetto al resto degli undici comuni. La buona notizia però è che a Castelfiorentino nascono più bambini: gli ultimi dati parlano di un indice di natalità pari a 7,4 nuovi nati ogni mille abitanti a fronte dei 6,1 di Empoli. E’ però superiore anche l’indice di mortalità: nel centro più importante della Valdelsa muoiono 14,1 persone ogni mille abitanti contro i 12,1 di Empoli.

Tommaso Carmignani