Popolazione dell’Unione Bilancio in chiaroscuro

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi, per la precisione il 3 marzo, sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”. Si tratta della lista ufficiale aggiornata degli abitanti per ciascun Comune italiano al 31 dicembre 2021. I dati sono quelli raccolti durante l’ultimo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni,che ha l’obiettivo generale di produrre annualmente i dati censuari, a livello comunale e sub-comunale, attraverso il massimo uso delle informazioni di fonte amministrativa e l’impiego di indagini campionarie a rotazione. Dal 2018 il censimento è diventato annuale e non più decennale e riguarda non tutte le famiglie, ma solo un campione rappresentativo. A causa della pandemia, l’edizione 2020 è stata posticipata al 2021, pertanto il numero dei comuni coinvolti non è 2.400, ma quasi il doppio, esattamente 4.531.

Per quanto riguarda i comuni dell’Empolese Valdelsa non ci sono novità rispetto all’abituale distribuzione della popolazione: Empoli rimane il primo (48.397 abitanti) seguito da Fucecchio (22.764), Castelfiorentino (17.364), Certaldo (15.483), Vinci (14.574), Montelupo Fiorentino (14.226), Montespertoli 13.236), Cerreto Guidi (10.794), Capraia e Limite (7.881), Gambassi Terme (4.791) e Montaione (3.499). A fronte di questi numeri che, ripetiamo, sono aggiornati al 31 dicembre 2021, due sono le riflessioni più immediate. La prima riguarda il confronto con gli ultimi dati che erano stati resi noti col precedente censimento, aggiornato al 31 dicembre 2020, e che segnavano in dieci comuni su undici, con l’unica eccezione di Capraia e Limite, un popolazione superiore. Un calo diffuso, quello segnalato nel 2021, sul quale devono aver pesato anche le terribili conseguenze del Covid. L’altro dato lo si può dedurre dagli ultimi aggiornamenti disponibili alla fine del 2022 alle anagrafi comunali, che consegnano un panorama discontinuo, con comuni dove la popolazione è cresciuta, come Empoli e Fucecchio, e altri dove invece è calata, magari di poche decine di unità, come Castelfiorentino o Montelupo Fiorentino. Per avere un quadro ufficiale, comunque, ci sarà da aspettare. Da notare, infine, che a dicembre 2022 Empoli ha superato i 49mila abitanti per la prima volta nella sua storia. I numeri complessivi li aveva dati il sindaco Brenda Barnini alla fine dell’anno (49.330 abitanti) e a inizio 2023 sono stati confermati e viaggiano ormai verso quota 50mila.

Francesca Cavini