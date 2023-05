Ponte sull’Orme, ancora polemiche Non dà pace il rumore dei giunti Il Comune: "Questione di giorni"

EMPOLI

Ci sarà probabilmente bisogno di pazientare fino alla fine della prossima settimana, ma con la metà di maggio dovrebbe arrivare anche la chiusura definitiva dei lavori al ponte sull’Orme, riaperto all’inizio dello scorso febbraio ma non ancora del tutto concluso. Mancano infatti all’appello tutti quegli interventi relativi ai sottoservizi e alle finiture, opere che non hanno impedito la riapertura dell’infrastruttura a doppio senso di marcia ma che continuano a causare importanti disagi. I lavori sono slittati di circa un mese perché avrebbero dovuto concludersi a metà aprile. Tra i motivi dei rallentamenti, secondo quanto appreso, ci sarebbe stato principalmente il maltempo che ha impedito agli operai di rispettare il cronoprogramma. Va ricordato che per evitare nuove chiusure il ponte è stato riportato a senso unico soltanto nel momento in cui venivano effettuati gli interventi, ma anche questo ha portato ad ulteriori slittamenti.

Ci sono stati poi dei ritardi sia in relazione ai tempi di fornitura del materiale per la realizzazione dei giunti sia per i sottoservizi da parte dei gestori coinvolti. Problemi che hanno causato però alcune proteste da parte dei residenti, specie per quanto riguarda la rumorosità dei giunti attualmente installati lungo il ponte che danno fastidio nel momento in cui passano le auto. Da parte di alcuni cittadini sono state inviate delle lettere in Comune e la questione sarà affrontata anche stasera in consiglio comunale. "Abbiamo chiesto al sindaco di far eseguire i lavori annunciati – spiega una delle firmatarie delle missive – Ancora non è stato fatto niente, e nessuno si è pronunciato". Dall’amministrazione, però, promettono di risolvere il tutto entro la fine della prossima settimana. A questo dovrebbe coincidere anche la riapertura in entrambi i sensi di marcia di via Pontorme, chiusa da quando sono cominciati i lavori al ponte. Dalla 67 sarà quindi possibile riprendere la strada che porta all’interno della frazione entro una dozzina di giorni al massimo, particolare non da poco non soltanto per i residenti della zona, ma anche per le attività commerciali che si trovano all’interno del borgo. Vale la pena di ricordare che il ponte è stato aperto a doppio senso per anni e poi, da agosto a febbraio, chiuso completamente per consentire la realizzazione della nuova infrastruttura.

Tommaso Carmignani