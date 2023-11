Ponte Calamandrei, nuovi orari ma ancora code

Ancora code e disagi per i lavori di verifica strutturale al ponte Calamandrei sul fiume Arno, tra Empoli e Sovigliana. Gli automobilisti dovranno avere ancora pazienza per altre due settimane, almeno fino a dicembre quando è prevista la fine dell’intervento. L’attività di indagine sulla struttura, infatti, è ripresa mercoledì.

Per consentire le operazioni l’ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha dovuto modificare la precedente ordinanza che aveva istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, a partire da lunedì 30 ottobre e fino a giovedì 30 novembre, dalle 8 alle 17. La modifica ha riguardato la durata e l’orario del senso unico alternato, con la sospensione temporanea da venerdì 3 novembre a domenica 12 e con lo slittamento dell’orario di inizio, non più dalle 8 ma dalle 9 del mattino. L’obiettivo? Ridurre i disagi creati al traffico nell’ora di punta, ovvero tra le 8 e le 9.

Al momento – fa sapere la Città Metropolitana – l’impresa non ha chiesto uno slittamento della durata delle operazioni, in attesa di valutare la possibilità di rimodulare l’intero piano di indagini. Ad oggi è stato eseguito il 20 per cento circa del complesso delle indagini previste, che devono svolgersi in orario diurno per garantire le dovute condizioni di sicurezza sia agli utenti della strada che agli operatori specializzati che lavorano sulla piattaforma speciale “by-bridge”.

Nei giorni scorsi i lavori avevano scatenato non poche polemiche con il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, che aveva alzato la voce: "Metrocittà si scusi con i cittadini e organizzi il cantiere per rendere le operazioni meno impattanti – aveva detto il primo cittadino – Le amministrazioni non sono state informate degli interventi, è poco rispettoso".