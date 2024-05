Polverini presenta i suoi: "Ambiente e lavoro al centro"

Sedici persone provenienti dalla società civile, che vanno anagraficamente dai 27 anni di Chiara Volpi (la più giovane del lotto) ai 66 di Marisa Monti. Sono i candidati al consiglio comunale di “Montelupo è partecipazione“, la formazione che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Polverini in corsa per sfidare i candidati del centrosinistra Simone Londi e del centrodestra Federico Pavese. Una squadra, quella degli aspiranti consiglieri a supporto della corsa del consigliere comunale uscente, completata da Ilaria Antonelli, Giuseppe Aloi, Giovanna Dolfi, Riccardo Brogelli, Sabrina Frizzera, Simone Bruscoli, Cassandra Monti, Lorenzo Catellacci, Nicola Chiari, Elena Romiti, Daniele Moncada, Elisabetta Rossi, Roberto Tognazzi e Leonardo Vaglini. La presentazione del gruppo e del programma elettorale è avvenuta due giorni fa alla Casa del Popolo di Fibbiana. Partecipazione, tutela dell’ambiente, lavoro ed azione del pubblico i quattro temi principali dai quali si snodano le proposte.

"Il nostro è un progetto politico che va avanti dal 2016, partendo dalla richiesta di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della politica per la vita dei cittadini – ha commentato Polverini all’evento – e non è una frase fatta, perché spesso la partecipazione viene declinata solo nell’ascolto della cittadinanza nell’ambito di decisioni che vengono poi calate dall’alto". Sotto questo aspetto, viene ad esempio proposta la creazione di una "Consulta dei cittadini e di una "Consulta delle associazioni". Un altro tema riguarda la difesa dell’ambiente, da attuare tramite riduzione dei consumi, contrasto all’abbandono dei rifiuti ed opere di riforestazione urbana.

"Pensiamo poi all’azione dell’ente come patrimonio per tutti – ha aggiunto Polverini – mi sono opposto alla costituzione della Multiutility, ma non l’ho fatto per principio: deve essere il pubblico a trainare il progetto e la quotazione in borsa rischia di guardare più agli introiti che alla qualità dei servizi offerti al cittadino. Ed ecco l’argomento lavoro: l’istituzione di uno sportello apposito, l’eventuale introduzione del salario minimo e il sostegno alle attività commerciali i punti centrali.

