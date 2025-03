Polpette con i chiodi al parco

"Abbiamo trovato due polpette farcite di chiodi al parco di Serravalle". L’allarme è stato lanciato due settimane fa da una signora di Empoli che frequenta assiduamente il polmone verde cittadino per portare a spasso il suo amico a quattro zampe. La stessa si è preoccupata di gettare il ’boccone’ nel cestino primo che qualche animale potesse farsi male. La notizia del ritrovamento è diventata virale passando di bocca in bocca tra i possessori di cani fino a raggiungere i referenti fiorentini del partito nazionale Rea che ha attivato il sistema di controllo. Nelle intenzioni ora c’è quella di organizzare un incontro informativo sul posto. "Ancora oggi ci troviamo ad affrontare il pericolo delle polpette avvelenate e delle spugne fritte nei parchi e nelle aree verdi – commenta Simone Scavullo, coordinatore regionale Rea della Toscana –. Un gesto crudele e irresponsabile che mette a rischio la vita degli animali. Oltre a Empoli, abbiamo ricevuto segnalazioni anche da parte di persone che abitano a Montespertoli che hanno scoperto spugne fritte e polpette ’anomale’ in alcuni giardini". Da qui la decisione di presentare un esposto alla Procura a Firenze, chiedendo più controlli da parte delle forze dell’ordine, dell’unità cinofila e della polizia municipale. "Servono monitoraggi quotidiani e ripetuti nelle aree verdi affinché questi pericoli vengano individuati e rimossi prima che sia troppo tardi", conclude Scavullo mettendo a disposizione il suo numero 392 4354905 per fare rete e creare un evento di sensibilizzazione proprio a Empoli.

elisa cap.