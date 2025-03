Polo della Salute, slitta l’entrata in funzione

VALDELSA

Nei giorni scorsi è stato approvato lo schema d’atto di sottomissione per una variante in corso d’opera, che ha di fatto prorogato i tempi dell’opera. Ma il Polo della Salute di Montespertoli dovrebbe nascere entro la prossima estate. Partendo dalla Casa di Comunità: la nuova intesa con Asl proroga al 7 aprile il termine ultimo per il completamento del nuovo distretto sanitario, ma l’amministrazione ha fatto sapere che i lavori si sono di fatto conclusi e che a breve (e progressivamente) saranno spostati nella nuova struttura tutti i servizi sanitari.

Il nuovo distretto sanitario sarà quindi il primo dei due edifici ad entrare in funzione: poi sarà dell’edificio B, quello che dovrà ospitare la nuova sede della Croce d’Oro Pubblica Assistenza: in quest’ultimo caso specifico, alla luce dell’ultimo schema, la data di fine lavori è stata spostata al 24 giugno. Anche in questo caso trapela tuttavia fiducia e dal Comune auspicano (nella migliore delle ipotesi) di poter chiudere il cantiere entro il prossimo 30 aprile.

L’amministrazione aveva fatto sapere nelle scorse settimane (alla luce di uno dei sopralluoghi effettuato dal sindaco Alessio Mugnaini) che il cantiere ha subìto una serie di sospensioni anche a causa di alcuni ritardi nelle forniture, in passato. E che rispetto al progetto originario è stata prevista la realizzazione due pensiline per far sì che gli utenti aspettino al coperto, a fronte di un’operazione aggiuntiva da circa 600mila euro in parte coperta con risorse comunali. Su queste basi, può insomma partire il conto alla rovescia.

G.F.