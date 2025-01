Polo della salute. Il sopralluogo sul cantiere

Il cantiere è ormai in fase avanzata: l’edificio A, gestito da Asl Toscana Centro, è stato completato al 98%. Mancano le finiture esterne e l’allaccio ai pubblici servizi. Per l’edificio B sono invece state completate le parti in legno e calcestruzzo, mentre è in corso di completamento il cappotto esterno. Sarà poi la volta della parte impiantistica e della finitura.

Nella scorsa seduta del consiglio comunale, il vice-sindaco Marco Pierini, ha così fatto il punto dello stato d’avanzamento del cantiere del ’Polo della Salute di Montespertoli’, anche in vista del sopralluogo che dovrebbero effettuare in loco i consiglieri comunali proprio dopodomani. Come ultima data di fine lavori della Casa di Comunità (che porterà il nome dell’ex-sindaco Aurelio Giomi, a quanto pare) era stata indicata quella del 31 dicembre scorso e il lavoro può quindi considerarsi sostanzialmente concluso.

Diverso è invece il caso del secondo edificio, quello che dovrà ospitare la nuova sede della Croce d’Oro Pubblica Assistenza: in quest’ultimo caso specifico, la data di fine lavori è stata prorogata al prossimo 30 aprile. L’amministrazione ha fatto sapere che il cantiere ha subìto una serie di sospensioni anche a causa di alcuni ritardi nelle forniture, in passato. E che rispetto al progetto originario saranno realizzate due pensiline per far sì che gli utenti aspettino al coperto, a fronte di un’operazione aggiuntiva da circa 600mila euro in parte coperta con risorse comunali. A breve potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.

