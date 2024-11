Polo della salute A gennaio il primo ’taglio’

La scorsa settimana è arrivato il via libera al subappalto della parte dei lavori inerenti alle strutture in legno. E il cantiere sta andando avanti a pieno regime, con novità su entrambi gli edifici che compongono l’opera: su queste basi, l’amministrazione comunale conta indicativamente (nella migliore delle ipotesi) di poter aprire la nuova "Casa di Comunità" entro le prime settimane del prossimo gennaio, per poi far sì che la nuova sede della Croce d’Oro Pubblica Assistenza possa essere pronta entro la primavera del 2025. E’ l’attuale stato d’avanzamento del maxi-cantiere che sta portando alla costruzione del nuovo "Polo della Salute di Montespertoli" per un’operazione da circa 4 milioni di euro portata avanti dall’Azienda Asl Toscana Centro (tramite un contributo di circa 1.725.000 euro) e dal Comune di Montespertoli (che ha messo sul piatto oltre 2.274.000 euro).

Nel nuovo complesso sanitario troveranno posto ambulatori di medicina generale e specialistica, un punto d’accoglienza per i servizi sociali, un punto prelievi, una cappella del commiato e spazi dedicati all’associazione che si occupa del servizio di emergenza, che offrirà anche prestazioni sanitarie. Una volta entrato a pieno regime quello che diventerà il nuovo "distretto sanitario" montespertolese, l’attenzione si focalizzerà sul completamento di quello che dovrà essere il nuovo quartiere generale della Croce d’Oro.

G.F.