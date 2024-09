Difende una donna sul treno. Poliziotto preso a testate

Montelupo Fiorentino, 27 settembre 2024 – Il parapiglia è scoppiato intorno alle 16 sul treno 18221, frequentato da centinaia di pendolari, studenti e lavoratori che da Firenze Rifredi devono raggiungere Siena, passando per Empoli come ogni giorno. Tra loro ieri c’è anche un passeggero dagli atteggiamenti particolarmente molesti. Si mette a infastidire una donna (non è chiaro se le ’attenzioni’ fossero rivolte ad una viaggiatrice o alla capotreno, ndr). La disturba insistentemente, tanto da richiamare l’attenzione, a bordo, di un agente della Polfer fuori servizio che assiste alla scena. Ed è qui che, da quanto appreso, sarebbe esplosa la lite. Nel tentativo di intervenire in difesa della passeggera per riportare l’ordine, il poliziotto – che, probabilmente, non indossava la divisa perché stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro a Firenze – viene aggredito dall’uomo, un trentacinquenne di origine marocchina. Gli animi si scaldano, la situazione è fuori controllo e il diverbio sfocia in qualcosa di più.

L’agente rimedia una testata, forse due. È caos a bordo del convoglio che sul tragitto è costretto a fermarsi alla prima stazione utile, quella di Montelupo Fiorentino, per far scendere i due feriti e permettere i soccorsi. Sul posto, la Misericordia di Empoli e di Montelupo Fiorentino, un’automedica, due volanti della polizia di Stato e una gazzella dei carabinieri. Sono attimi concitati in piazza Cavallotti, col treno fermo sul binario proprio a causa dell’insolito fuori programma e la circolazione verso Empoli in tilt.

Le ripercussioni sul traffico ferroviario non sono mancate così come i disagi. È stato cancellato il treno Firenze-Livorno con diversi altri convogli in ritardo sulla linea. Il fatto è accaduto sotto gli occhi di tutti, passeggeri attoniti testimoni dello ‘show’ del nord africano che è finito in manette dopo un lungo intervento da parte della forze dell’ordine necessario a riportare la calma fuori dalla stazione. Raggiunto a testate dall’aggressore, il poliziotto è stato soccorso con trauma cranico e lesioni mandibolari, mentre il marocchino ha riportato qualche contusione e ferite sul volto. Entrambi sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. Si tratterebbe di infortunio sul lavoro in itinere per l’agente, che stava rincasando. Fotosegnalato in Commissariato a Empoli, il 35enne è stato arrestato.

Y.C.