Politiche energetiche: "Ancora primi"

Per la terza volta consecutiva il comune di Montaione riceve la certificazione European Energy Award Gold, il più importante riconoscimento per le Città dell’energia in Europa. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore all’energy manager del Comune, Fiorenzo Grifoni, a firma della dottoressa Spörndli general manager Association European Energy Award. L’European Energy Award è uno strumento internazionale di gestione e certificazione della qualità delle misure adottate dai comuni a protezione del clima, al quale partecipano attualmente 18 nazioni e più di 1.800 comuni con oltre 60 milioni di abitanti. Il premio viene assegnato quando un comune mette in atto più del 50 per cento di tutte le misure possibili per aumentare l’efficienza energetica, fornire energie rinnovabili e proteggere il clima. Il comune che attua più del 75 per cento di tutte le misure possibili nel settore dell’energia e del clima viene premiato con l’European Energy Award Gold. "Sono solo quattro i comuni italiani certificati Gold, e Montaione è il primo, insieme al comune valdostano di Saint Denis, ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento nel 2015 – sottolinea il sindaco Paolo Pomponi (nella foto) –. Da allora siamo stati ricertificati nel 2019 con un punteggio del 78,2 per cento e quest’anno abbiamo nuovamente ottenuto la ricertificazione a seguito dell’audit quadriennale con un punteggio del 79,2 per cento che ci conferma al primo posto fra i comuni italiani". Il comune di Montaione ha quindi ricevuto l’invito a partecipare alla cerimonia di consegna del riconoscimento a novembre a Lörrach in Germania.