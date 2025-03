Poesia e trekking nella città del Genio

VINCI

Tutto pronto al Teatro della Misericordia di Vinci per la tredicesima edizione de “La Veglia dei poeti“, atto conclusivo del calendario di iniziative dedicate alla Festa della Poesia. L’appuntamento è per domani sera alle 21.15 con i poeti di Vinci e del Montalbano che si ritroveranno per l’ormai tradizionale incontro all’insegna di tante storie di vita quotidiana in versi e musica. Il tema di quest’anno è “Sulle ali della Poesia“ e saranno 32 gli autori a partecipare con oltre settanta liriche. L’immagine che contraddistingue questa edizione è stata curata dall’artista empolese, Andrea Meini. L’organizzazione dell’evento, che gode del patrocinio del Comune, è stata curata dal Club per l’Unesco di Vinci, con la partecipazione della Misericordia, della Pro Loco di Vinci, nonché dell’associazione Orizzonti di Lamporecchio. Inoltre, sempre domani l’Anpi di Vinci propone “Due Passi nella Storia“, un percorso di trekking urbano ad anello attraverso i luoghi simbolo della storia contemporanea di Sovigliana e Spicchio, scenari di eventi cruciali della Seconda Guerra mondiale. Durante il percorso si alterneranno momenti informativi a letture ad alta voce e testimonianze a cura di Elisabetta Santini, in collaborazione con Spi-Cgil Empolese. Partenza alle 15.30 da Villa Reghini. Prenotazione obbligatoria allo 0571 933285.