"Pochi due mesi di Cig in deroga". L’attacco dem

"Solo due mesi di cassa integrazione in deroga sono del tutto insufficienti", per fronteggiare la crisi della moda e del settore conciario. Ad affermarlo in una nota è il Partito democratico del Valdarno inferiore. "Si spendono 800 milioni per realizzare due centri di detenzione in Albania ma non si trovano risorse per aiutare seriamente lavoratori e famiglie in difficoltà", denunciano in una nota congiunta le Unioni comunali dem. "Come il nostro territorio e la Regione Toscana chiedevano da mesi, il governo anche se con imbarazzante ritardo, è riuscito ad approvare anche ammortizzatori sociali per le imprese, anche artigiane, fino a 15 dipendenti, dei settori abbigliamento, calzaturiero e tessile. Nello scarno comunicato del ministero del Lavoro non si fa menzione del settore conciario ma noi vogliamo sperare che sia soltanto un refuso perché altrimenti sarebbe veramente grave".