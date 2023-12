Più informazione e assistenza

EMPOLESE VALDELSA

Proseguirà ancora, fino almeno a tutto il 2025, il Piano lavoro sicuro lanciato nel 2014 dalla Regione Toscana. Un piano straordinario con cui furono assunti 74 nuovi giovani ispettori per la sicurezza dell’Asl Toscana Centro per controllare a tappetto in tutta l’area metropolitana - per lo più a Prato ma anche a Firenze, Empoli e Pistoia - le aziende più a rischio, quelle dove le più elementari norme di sicurezza rischiavano di non essere rispettate e accanto a macchinari si realizzavano, in violazione delle norme urbanistiche, cucine abusive alimentate da bombole a gas e loculi dormitorio dove dormire. Dal 2014 il piano è già stato rinnovato tre volte. L’iniziativa, che si pone l’obiettivo di 922 ispezioni annue, dopo l’alluvione che ha devastato gran parte della Toscana viene adesso riproposta accompagnata da un nuovo impulso dato alle attività di informazione, formazione e assistenza. Nei territori colpiti gli uffici della Asl sono a disposizione delle aziende per fornire aiuto, nella fase di ricostruzione, per allestire ambienti di lavoro sicuri. I costi del programma continueranno a non gravare sul fondo sanitario: i 500mila euro necessari per i prossimi due anni di attività saranno coperti dai proventi delle sanzioni comminate sulla sicurezza sul lavoro.