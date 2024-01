Più illuminazione per alcuni giardini

Più luce per alcuni luoghi che stanno molto a cuore ai certaldesi. Si tratta del Giardino dei Bersaglieri e delle aree a verde - in pratica altri giardini - intitolate a Vanda Viani e Dina Testi, due donne della città del Boccaccio che nel passato si sono distinte per dare una mano concreta agli altri, in specie agli “ultimi“. Sono giardini a corredo di viale Matteotti, la strada principale del centro basso. C’è necessità di potenziamento della pubblica illuminazione, secondo la mozione presentata in consiglio dalla Lega Salvini-Certaldo. La mozione è passata e dunque adesso la giunta Cucini le darà corso, disponendo gli interventi necessari per aumentare la luminosità di questi luoghi simbolo della comunità di Certaldo.

a.c.