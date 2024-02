"Più decoro nei luoghi della memoria"

"Purtroppo, anche nelle nostre zone si sta perdendo una certa grammatica istituzionale e di rispetto della nostra storia democratica". Così il partito Empoli in Azione riguardo alla ciminiera dell’ex vetreria Taddei in via Fratelli Rosselli e al monumento ai caduti di piazza della Vittoria. "L’area della ciminiera della vetreria Taddei è un luogo importante della nostra storia, perché ricorda la deportazione di tanti operai empolesi avvenuta dopo lo sciopero dell’8 marzo 1944 – si legge una nota a firma del segretario Luca Ferrara – due targhe ricordano i nomi dei 26 operai uccisi dal regime nazifascista e una targa appena posta dal Comune illustra la storia del sito e i tristi avvenimenti". Eppure lo scenario talvolta è degradante.

"Purtroppo, in questo sito capita di trovare proprio sotto la ciminiera, rifiuti di ogni genere; da bottiglie di birra a cartocci di vino, ad avanzi di pasti consumati a mozziconi di sigarette - continua Azione - Inoltre, il piccolo contenitore di rifiuti, posto nelle vicinanze del cartello esplicativo del sito, spesso durante i fine settimana trabocca di rifiuti e di sacchetti. Sarebbe il caso forse di invitare con ulteriori cartelli a ricordare di aver maggior rispetto per il sito e di potenziare anche la capacità del cestino portarifiuti". L’altra segnalazione di Azione riguarda il monumento ai caduti di piazza della Vittoria.

"L’alzabandiera vicino al monumento attualmente è utilizzato come porta prese di corrente - fa notare il partito di Calenda - in passato, durante le feste natalizie è stato usato come porta proiettore e spesso è utilizzato come palo per agganciarci le biciclette.

Chiediamo alla giunta di ripristinare quanto prima la dignità di questi luoghi".