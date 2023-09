Piscina senza pace. Il cantiere si è fermato: "Blocco per una perizia"

Brusco e improvviso stop ai lavori del secondo appalto della Piscina Azzurra di Castelfiorentino. A comunicarlo via social è lo stesso sindaco Alessio Falorni, che specifica: "Ho chiesto informazioni alla Città Metropolitana e anche alla ditta incaricata, la Eatec di Catania. Mi dicono che il blocco sia dovuto ad una perizia di variante che non è stata ancora firmata. La ditta è stata convocata mercoledì prossimo dalla Città Metropolitana. Spero sia una cosa risolvibile – insiste il sindaco – e che si riprendano presto i lavori, come mi viene rassicurato". I lavori in questione all’impianto natatorio dell’istituto superiore Enriques sono cominciati lo scorso marzo, quando la ditta Eatec ha avviato il proprio cantiere per intervenire su vasche, spogliatoi e la chiusura dell’immobile tramite vetrate.

"Come considerazione personale , questo appalto, che è un appalto della Città Metropolitana, è stato quello più penoso che ha riguardato il territorio di Castelfiorentino in questi anni – aggiunge amareggiato Falorni –. Quattro anni di blocco della piscina. Per 2,5 milioni di euro complessivi di lavori. Giusto per fare un confronto, la 429bis tra Empoli e Castelfiorentino ha comportato 14 anni di lavori, prima di essere finita. Ma almeno erano 120 milioni di euro di opera. Spero di vederla finita prima di finire il mio mandato. In ogni caso, è pazzesco".

Per una dilatazione dei tempi di conclusione dei lavori, però, c’è anche una buona notizia che riguarda la nuova palestra dedicata alla ginnastica artistica, ricavata da un’ampliamento dell’impianto polivalente Abc di via XXV Aprile. La Giunta ha infatti approvato il progetto degli spogliatoi, che avrà un costo complessivo di 308mila euro. L’opera verrà affidata alla ditta Granchi, che ha realizzato la nuova struttura, e i lavori cominceranno quanto prima. Si tratta della realizzazione di uno spazio autonomo per atlete, che attualmente sono costrette a doversi cambiare in uno spazio angusto del Pala Abc. Inoltre nel progetto è prevista anche la realizzazione di 16 posti auto su un settore in ghiaia con ingresso da Via Lussu, con l’obiettivo di cercare di alleggerire l’afflusso di auto nelle ore di punta su via XXV Aprile.