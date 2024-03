Piove nel Palazzetto: "La copertura è da rifare". Al via i primi interventi

Un primo intervento da 20mila euro è già programmato per concludersi entro la primavera. Poi seguirà il resto. Ovvero il completo rifacimento della copertura grazie a un accordo con un partner privato che utilizzerà il tetto per la produzione di energia elettrica. In questo modo verrà risolto l’annoso problema del Palazzetto dello Sport di piazza Pertini a Fucecchio dove, a causa della vetustà, periodicamente si verificano infiltrazioni d’acqua dal tetto. La decisione di procedere in due step è la sintesi dell’accordo tra l’amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto, e la Folgore Fucecchio Basket, società che ha in gestione l’impianto. Il primo dei due interventi, quello manutentivo, avrà un costo di circa 20 mila euro e verrà realizzato a breve, non appena le condizioni meteo lo consentiranno visto che si tratta di inserire sulla copertura un prodotto elasto-plastico che, saldandosi alla struttura esistente, eliminerà le micro fessure presenti.

Per procedere con la stesura di questo prodotto occorre che per alcuni giorni non siano in previsione piogge. L’obiettivo è quello di riuscire a realizzare l’intervento completo entro il mese di aprile. Il progetto è già pronto e la ditta specializzata incaricata dalla Folgore verrà seguita dai tecnici comunali durante la fase dei lavori. Quest’opera garantirà una tenuta della copertura per alcuni anni durante i quali verrà attuato un secondo progetto, con un partner privato, per rifare completamente il tetto della struttura. I costi saranno sostenuti dai privati che in cambio avranno la possibilità di utilizzare la copertura piana del palazzetto con un impianto tecnologico all’avanguardia per la produzione di energia. "Con questo progetto in due fasi – spiega il sindaco Alessio Spinelli – otterremo un risultato sia nell’immediato che per il futuro, garantendo ancora lunga vita ad un impianto importante come il nostro bellissimo Palazzetto dello Sport. Un risultato che l’amministrazione comunale raggiunge, qui come in altri impianti, grazie al sistema di gestione tramite società sportive. Anche in questo caso siamo riusciti a trovare un accordo con il gestore per mantenere e addirittura migliorare l’impianto stesso. Ovviamente con questo sistema poi è normale che sia la società sportiva a gestire e a concedere gli spazi ad altri soggetti secondo una specifica calendarizzazione".