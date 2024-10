Piazza Caduti dei Lager. Il piano del Comune per restituirla ai cittadini

Piazza Caduti dei Lager a Montespertoli, tra la Volterrana e via Montelupo, è un luogo-simbolo: verde pubblico dedicato alla memoria che non si può e non si deve smarrire. Però è anche luogo che di recente ha incontrato vigliacchi atti di vandalismo e situazioni di precarietà. Come intende intervenire il Comune? Il vicesindaco, Marco Pierini, ha fatto un primo elenco di priorità intervenendo in consiglio comunale: "Siamo a conoscenza delle segnalazioni. Non a caso, era stata già richiesta la fornitura di una nuova porta per i bagni pubblici per sostituire quella rotta precedentemente. Quanto all’altra porta, la riparazione è parte della programmazione del lavoro del falegname comunale. Per quanto riguarda i marciapiedi, - ha aggiunto Pierini - l’intervento di ripristino del piano di calpestio con autobloccanti è nella programmazione degli interventi degli operai comunali".

L’interpellanza a cui Pierini ha risposto era del gruppo "Montespertoli di tutti", nella quale si rilevava che "nel degrado e nella trascuratezza, si dà sfogo ad atti di vandalismo e danneggiamento". La piazza - afferma il gruppo - "si trova da tempo in una situazione di degrado ingiustificabile e tale da non procrastinare oltre un intervento di ripristino perché sia restituita alla comunità un’area fruibile da tutti". Ci si concentra sui bagni pubblici: "Il loro stato attuale, privi di una porta da tempo, e peraltro preda di un ultimo danneggiamento anche alla porta del secondo bagno, non può e non deve essere la cartolina da visita del nostro comune".

Ancora: "I pavimenti dei due camminamenti che delimitano il piazzale (dall’ingresso verso il cimitero - lato fontanelli– e verso i bagni pubblici) presentano diversi punti in cui i mattoni autolivellanti sono assenti oppure divelti, tali da creare certamente pericolo per l’incolumità di chi vi cammina". Il sabato vi si tiene il mercato di ortofrutta e dunque la situazione di potenziale rischio - si faceva presente neldocumento firmato dall’opposizione consiliare - è più pressante. Lo spazio pubblico è oggetto di un piano di riqualificazione, e comunque si faranno prima questi interventi urgenti. Andrea Ciappi