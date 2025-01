Piazza Amendola è pronta: "Ora le ultime finiture. A giorni l’inaugurazione"

Ora ci siamo. Mancano solo alcune piccole finiture. Secondo il crono programma era già sotto le festività che Fucecchio averebbe dovuto ritrovare all’antico splendore piazza Amendola che, in realtà, avrebbe dovuto essere pronta per la fine di agosto. Ma il cantiere ha dovuto fare i conti con vari intoppi. I lavori per la rigenerazione della piazza erano iniziati a marzo dopo che erano terminati quelli in corso Matteotti. Il cantiere era rimasto fermo nei primi giorni di aprile per il semplice fatto che erano stati rinvenuti reperti per cui venne interessata la Soprintendenza ai beni Culturali per i relativi accertamenti circa la natura e consistenza del ritrovamento: durante le operazioni di scavo furono tracce di vasellame antico sul quale la Soprintendenza volle fare chiarezza prima di consentire di procedere con i lavori.

Poi il nodo dei sottoservizi: tubazioni del gas e della rete idrica che hanno richiesto un intervento massiccio. Ora però, appunto, ci siamo. Entro febbraio il taglio del nastro, secondo l’intenzione del’amministrazione comunale. I fucecchiesi troveranno una piazza tutta diversa. Con un altro volto ripavimentata parte in travertino e parte con asfalto architettonico. Questo luogo molto amato da tutti torna a splendere. Ed è un altro passo, dunque, del nuovo centro storico che è decollato prima con piazza Montanelli, via Arturo Checchi e via Pacini e che interessa ora anche la piazza dove ha sede il municipio.

"L’imminenza della conclusione dei lavori su piazza Amendola è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra amministrazione – dice la sindaca Emma Donnini –. La piazza del Comune diventa così un altro spazio bello e rinnovato, andando a chiudere un importante percorso di riqualificazione urbana e paesaggistica delle nostre vie e piazze centrali, ovvero piazza Montanelli, via Checchi e piazza Amendola, che ha ottenuto anche il Premio Architettura Toscana. Un progetto che permette all’intera comunità di riappropriarsi e tornare a vivere uno spazio centrale e storico per Fucecchio, rilanciando l’intero centro urbano della nostra città". C’è solo voluto un po’ più del previsto, dunque. La riqualificazione della piazza costerà circa 350mila euro. Con tempi di realizzazione stimati in quattro mesi che poi, alla fine, per i vari intoppo, sono raddoppianti.

C. B.