Piante pericolanti in piazza. Via le transenne: intervento finito

Piazza Ninni Cassarà ad Anselmo è tornata fruibile dai cittadini. Per diverso tempo, una parte dello spazio pubblico era stato transennato a causa di piante pericolanti. Risanamento in corso e pressoché completato, ha risposto il vicesindaco Marco Pierini all’interpellanza di ’Per Montespertoli per tutti’ che aveva allegato anche documentazione fotografica. "Ad Anselmo in piazza Ninni Cassarà, in prossimità del giardino pubblico con giochi per bambini, è presente da mesi un pino con rami pericolanti", aveva denunciato il gruppo raccogliendo anche le istanze degli abitanti. Questo è un luogo simbolo: Antonino Cassarà, detto Ninni, poliziotto in trincea sul fronte mafia, venne ucciso da sicari di Cosa Nostra a Palermo il 6 agosto 1985.