Piano di rilancio per Le Pratella. Ecco come sarà

Rilanciare in via definitiva l’area produttiva de Le Pratella, con un’attenzione particolare ai fondi attualmente sfitti. È questo l’obiettivo dell’avviso approvato e pubblicato dal Comune pochi giorni fa, che cerca nuovi soggetti ai quali affidare in affitto alcuni laboratori artigianali situati in un’immobile di proprietà comunale secondo la delibera del piano per gli insediamenti produttivi risalente al 1996. L’invito a farsi avanti rivolto ad eventuali artigiani o imprenditori interessati prevede un canone di locazione di 3 euro al metro quadrato per gli spazi sino a 180 metri quadri, che sale a 6 euro al superamento di quella superficie. L’avviso sarà presto pubblicato sul sito del Comune vi dovrebbe rimanere per un quinquennio. L’amministrazione comunale si riserva ad ogni modo il diritto di valutare l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito di dette unità immobiliari ad associazioni o simili.