Piano delle frazioni e dei quartieri. Focus su Ponte a Elsa e Brusciana: "Ciclabile ed EcoPark entro 2 anni"

EMPOLIRiparte anche per il 2025 il tour del “Piano delle frazioni e dei quartieri“ guidato dal sindaco Alessio Mantellassi e dalla sua giunta comunale, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente il territorio e rispondere alle esigenze locali. Mercoledì scorso è toccato a Ponte a Elsa e Brusciana, col sindaco e gli assessori che si sono riuniti alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa per ascoltare le richieste della comunità e presentare le prime risposte concrete. Tra le priorità emerse per le due frazioni spiccano la manutenzione delle aree verdi, gli interventi nei cimiteri locali, la creazione di parcheggi e la sistemazione del campo da calcio di Ponte a Elsa. Queste necessità si intrecciano con progetti più ambiziosi, come la realizzazione della pista ciclabile Empoli-Fontanella, atta a collegare le frazioni alla Valdelsa, e l’inaugurazione dell’EcoPark, un innovativo polo di servizi per i cittadini.

"Le aspettative di Ponte a Elsa sono alte – ha dichiarato il sindaco Mantellassi –. Abbiamo analizzato le richieste ricevute, pianificato gli interventi e siamo pronti a discuterne con i cittadini durante l’assemblea pubblica". L’assessore Simone Falorni ha ribadito l’impegno verso una "cura costante dell’esistente", puntando su viabilità, infrastrutture e spazi verdi. Tra i provvedimenti in atto per il 2025 spiccano la sistemazione dell’area verde di via Medaglie d’Oro della Resistenza, con nuovi punti luce e panchine, e interventi al cimitero di Brusciana. Per Ponte a Elsa, invece, la riqualificazione della parte più antica del cimitero è programmata per il 2027. Inoltre, la giunta valuta la messa in sicurezza del tratto di via Livornese – Ss67 nel centro abitato, riorganizzandone l’asfalto e il drenaggio acque.

Entro il 2026 si prevede l’acquisto di un parcheggio pubblico dietro la pasticceria Bonaccorsi a servizio di residenti e commercianti, mentre sul fronte dello sport si interverrà sul terreno di gioco del Ponte a Elsa. Tra le opere strategiche figura la pista ciclabile Valdelsa, cruciale per promuovere la mobilità sostenibile. Infine, l’EcoPark sarà pienamente operativo tra il 2025 e il 2026, con ambulatori, uno sportello URP di prossimità, servizi bibliotecari e spazi per i giovani. Il prossimo passo sarà l’assemblea pubblica, occasione per condividere e discutere le proposte in campo.