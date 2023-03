Pesa, è allarme siccità "S’intervenga subito"

Fra pochi mesi tornerà visibile il letto del fiume Pesa in secca e il panorama desolante ricorderà che ancora una volta non è stato affrontato in maniera sistematica il problema dell’acqua. Il consiglio comunale compatto chiede alla giunta di fare adeguate pressioni sulla Regione affinché finalizzi e finanzi il masterplan del torrente. Si rinnova – spiega una nota – anche la richiesta ad Autorità Idrica Toscana di coordinare i tre gestori del sistema idrico di valle (Acque, Publiacqua e Acquedotto del Fiora) al fine di riportare con urgenza i prelievi idropotabili a livelli di sostenibilità ambientale accettabile per il fiume. Infine l’organo di indirizzo della città esprime volontà di un urgente adeguamento della regolazione regionale su difesa e sull’uso del suolo, uso dell’acqua, scarichi in acque superficiali ed emissioni in atmosfera, gestione forestale, all’emergenza climatica attestata dai report sul clima.

Nel corso dell’ultimo anno qualcosa si è mosso su spinta del contratto di fiume del Torrente Pesa, come la collocazione di tre piezometri per il monitoraggio delle falde, elemento fondamentale per ottenere un bilancio idrico affidabile di bacino. Ma è altrettanto vero che occorrono azioni sistemiche, coordinate a livello di bacino, per ottenere risultati tangibili. In questo senso l’amministrazione ha avuto notizia che l’assessore regionale Monia Monni ha dato mandato al dirigente del "Settore tutela territorio, acqua e costa" di redigere un master plan della Pesa. È inoltre stato inserito nel documento operativo per la difesa del suolo un intervento sulla morfologia fluviale in bassa valle teso a migliorare la resilienza del torrente ai mutamenti climatici. Sul tema è tornato per la seconda volta il consiglio comunale di Montelupo. Molti dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione avevano già manifestato la scorsa estate il proprio impegno sulla carenza della risorsa idrica, facendosi fotografare nell’alveo del torrente completamente secco. La mancanza dell’acqua nel torrente crea importanti problematiche riguardanti l’ecosistema fluviale, la conservazione della biodiversità di cui il corridoio fluviale della Pesa è particolarmente ricco. Il tempo stringe.