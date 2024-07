Pertici Industries apre in India: "L’attività a un nuovo livello"

Da Certaldo all’India, per esplorare le potenzialità di un mercato che si annuncia numericamente ed economicamente promettente. E’ l’ultimo passo compiuto in ordine cronologico dall’azienda certaldese Pertici Industries spa, che ha aperto una società di diritto a New Delhi con il supporto della società specializzata Octagona (con quest’ultima che si è occupata di tutte le pratiche necessarie all’ottenimento delle varie registrazioni societarie, le attività amministrative, fiscali, finanziarie e di "company secretary"). Un’operazione annunciata nelle scorse ore, dalla stessa impresa che si occupa della costruzione di macchinari per l’industria dei serramenti in alluminio e pvc. Nelle intenzioni del gruppo, la nuova ’subsidiary’ Pvt Ltd, chiamata "Pertici Industry India Pvt Ltd", è una società di diritto indiano che avrà l’obiettivo di assistere ed affiancare in maniera ancora più costante i propri clienti. In particolare si occuperà di importare e commercializzare in India le macchine per la lavorazione dell’alluminio, oltre che fornire assistenza post vendita.

"Oggi il subcontinente indiano rappresenta uno dei mercati più promettenti nel panorama mondiale, posizionandosi come meta di export e investimenti per numerosi altri Paesi – ha confermato Maurizio Cei, amministratore delegato di Pertici Industries – con questa operazione siamo riusciti a garantire la nostra presenza anche nel mercato indiano portando la nostra attività a un nuovo livello".