’Permesso rosa’. Nuovi posti auto per le mamme

Sul territorio comunale ci sono cinque nuovi posti auto riservati alle donne in gravidanza o ai nuclei familiari con un bambino di età non superiore ai due anni, utilizzabili gratuitamente dagli aventi diritto dopo il rilascio del "Permesso Rosa". Per quanto riguarda l’ubicazione, due stalli "rosa" si trovano in viale Cento Fiori, mentre piazza Matteotti, piazza VIII Marzo e piazza San Rocco ne ospitano uno ciascuno. Per usufruire del servizio, è necessario esporre l’apposito tagliando (Permesso Rosa) e il disco orario sul cruscotto del veicolo, che consente la sosta gratuita e riservata negli stalli contrassegnati per un massimo di due ore.

Un duplice accorgimento che nelle intenzioni del Comune servirà a monitorare correttamente la durata della sosta e garantire che i posti non siano occupati per periodi prolungati, mantenendo così la disponibilità per altri utenti. Per ottenere il permesso è necessario compilare l’apposito modulo di domanda, disponibile sia sul sito web istituzionale del Comune che all’Urp. Il documento potrà poi essere consegnato manualmente nella sede dell’Urp in viale Cento Fiori, oppure via mail agli indirizzi [email protected] e [email protected].

"L’iniziativa si inserisce in una serie di azioni promosse dal Comune per migliorare la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e delle future mamme – ha spiegato l’assessore alle pari opportunità Stefania Fontanelli (nella foto) - e per creare un ambiente più inclusivo ed accessibile. Si tratta di un piccolo gesto, ma che vuol dare un segnale di attenzione e che si va ad aggiungere alle attività che abbiamo realizzato nel tempo".