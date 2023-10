Pensare insieme il futuro della città. La camminata per capirne i bisogni

Al centro il progetto di rigenerazione urbana Arno Vita Nova. E’ la secondatappa del cartellone di iniziative Empoli Futura, attività partecipative che nei prossimi quattro mesi consentiranno ai cittadini empolesi e di Capraia e Limite di immaginare le trasformazioni del territorio e di alcuni edifici e aree da rigenerare, con l’obiettivo di supportare la redazione del Piano Operativo Comunale e la progettazione dei quattro interventi finanziati di recente dalla Regione Toscana.

La data è domani dalle 15, quando si svolgerà una camminata collettiva che toccherà alcuni dei luoghi interessati dagli interventi all’interno della strategia Arno Vita Nova, che verranno realizzati nei prossimi anni. La camminata, lunga poco più di un chilometro e adatta a tutti, consentirà ai partecipanti di confrontarsi con i tecnici del Comune e con i facilitatori, che annoteranno domande e indicazioni che emergano strada facendo. Il punto di ritrovo è previsto agli Ex Macelli, sul Lungarno Alighieri all’angolo con via Guido Dainelli. L’intervento di recupero ha come obiettivo la valorizzazione della zona attraverso la destinazione degli ambienti ad attività e funzioni di carattere sociale e culturale. In particolare, il Comune ha proposto l’allestimento di un mercato coperto per la promozione dei prodotti agricoli, alimentari e artigianali del territorio; spazi polifunzionali dedicati alla formazione, all’inserimento nel mondo del lavoro, agli studenti nell’alternanza scuola-lavoro, ai giovani e ai soggetti fragili; un sistema abitativo sperimentale di social housing con alloggi destinati a favorire l’autonomia di soggetti fragili con disabilità; spazi per associazioni e attività culturali.

La passeggiata proseguirà verso il centro storico di Empoli, p in particolare via Lavagnini fino a Porta Pisana e via Del Papa: il progetto in quest’area prevede il restauro della Porta e la realizzazione della pavimentazione in pietra delle vie limitrofe. Infine la camminata si concluderà a Palazzo Ghibellino, che oggi ospita il Museo Paleontologico e la sede di alcune associazioni, ma in gran parte non utilizzato: Arno Vita Nova prevede la realizzazione di lavori di adeguamento che permetteranno di aprire l’intero edificio al pubblico.

Si riparte l’11 novembre nell’area della stazione ferroviaria di Empoli, il laboratorio di approfondimento sulla nuova passerella ciclo-pedonale (sabato 25 novembre 2023 dalle 9.30 alle 12.30 negli spazi della biblioteca comunale di Capraia e Limite), i tavoli di co-progettazione nel laboratorio cittadino, che si svolgerà il 6 dicembre dalle 18 al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, e il talk pubblico finale, il 24 gennaio 2024 a La Vela Margherita Hack, dalle 18 alle 20. T