Pelle e cuoio: occhi puntati su Hong Kong

Il mondo della pelle e del cuoio ha gli occhi puntati su un importante evento dal quale sarà possibile capire che direzione stanno prendendo i mercati, cogliendo anche quelli che sono gli indizi di una ripresa molto attesa, dopo un 2023 di stallo e un inizio dell’anno all’insegna dell’incertezza: il consuntivo dell’anno scorso si è chiuso con numeri che hanno certificato una fase complessa per il comparto. Il "meeting place" per l’industria conciaria globale, Aplf – si apprende – farà finalmente il suo tanto atteso ritorno alla sua base all’Hong Kong Convention & Exhibition Centre da oggi al 21 marzo. L’attesa è che i buyer cinesi e, più in generale quelli dell’area Asia Pacific, battano un colpo. Nonostante una pausa di cinque anni dall’ultimo evento Aplf, che ha avuto luogo a Hong Kong nel 2019, ci sono promettenti segnali economici del settore della pelle che Aplf potrebbe aiutare a rivitalizzare il commercio industriale. L’impatto sui viaggi e sul business “faccia a faccia” durante la pandemia è ormai alle spalle e l’evento riprenderà la sua missione di servire le industrie globali della pelle e della moda accompagnato dai suoi eventi in contemporanea, Materials+ e Fashion Access, consolidando il formato 3-in-1 degli ultimi anni. Recentemente da Lineapelle sono arrivate anche indicazioni incoraggianti. Quest’ulteriore evento potrebbe dare conferme molto attese.