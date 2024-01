Pelle, cuoio e tecnologie. Tutte le fiere di Assomac

Nuove tecnologie. Assomac, associazione nazionale dei costruttori italiani di macchine per calzature, pelletteria e conceria, sarà presente in diverse fiere internazionali a partire da gennaio fino al prossimo settembre. In queste ore Assomac è al Pakistan Mega Leather Show; poi sarà Lineapelle New York, dal 31 gennaio al 1 febbraio. Da qui in India per International Leather Fair, dal 1 al 3 febbraio a Chennai. Il ritorno in Italia con Lineapelle Milano, dal 20 al 22 febbraio e poi nuovo volo: Aplf Leather, dal 19 al 21 marzo a Hong Kong. E ancora Shoes and Leather Vietnam, dal 10 al 12 luglio a Ho Chi Minh; All China Leather Exhibition a Shangai. Per Assomac, la stagione delle fiere si chiude con l’organizzazione dell’edizione speciale per i 50 anni di Simac Tanning Tech che si terrà dal 17 al 19 settembre. Assomac parteciperà a queste fiere – spiega una nota – con una serie di iniziative, tra cui: un proprio spazio dove le imprese associate potranno presentare le proprie tecnologie e soluzioni innovative; eventi e workshop, per promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore e incontri per favorire la creazione di relazioni commerciali tra le aziende italiane e i buyer internazionali.