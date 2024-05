Pedone investito da un’auto, indagini in corso

Ci sono indagini ancora in corso da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione intervenuti sul sinistro stradale. Rilievi ed accertamenti potranno ricostruire la dinamica dell’incidente che ha visto l’investimento di un pedone. Il ferito, da quanto abbiamo appreso, risulta essere un uomo di 73 anni che è stato immediatamente soccorso. Il fatto è avvenuto ieri, poco prima delle 17 e da quanto ricostruito – ma, appunto, gli accertamenti sono ancora in corso – l’uomo stava camminando su via Mazzini a Fucecchio quando ha incrociato l’auto che arrivava da via Roma. A quel punto sarebbe avvenuto l’impatto fra l’uomo e il mezzo di cui appunto, manca, per il momento, l’esatta dinamica. I soccorsi sono stati tempestivi e le condizioni dell’anziano non desterebbero particolare preoccupazione. Le sue condizioni non sarebbero infatti considerate critiche. Tuttavia il 73enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. All’esito delle prime valutazioni dei sanitari è stato disposto il ricovero.