Pd, corsa verso le amministrative. A febbraio le primarie per Vinci

Le primarie del Partito Democratico di Vinci hanno una data: l’appuntamento è per domenica 11 febbraio dalle 8 alle 20 nei seggi allestiti su tutto il territorio comunale, giorno in cui si deciderà il candidato a sindaco per le amministrative di giugno. "L’assemblea del Pd di novembre aveva già individuato i due candidati: Sara Iallorenzi, attuale vice sindaca, e il segretario del partito locale Daniele Vanni, il quale ha poi deciso di autosospendersi dalla carica – fanno sapere dallo stesso partito dopo il vertice di sabato –. Per garantire il corretto svolgimento della campagna elettorale e delle elezioni primarie il Pd di Vinci ha nominato garante Francesco Marzocchini e segretario reggente Pietro Bonci. Il partito, di concerto con la Federazione Pd Empolese Valdelsa, darà massima diffusione sulle modalità di voto".

Sara Iallorenzi è nata a Vinci nel 1975, è sposata con Andrea e ha un figlio di 18 anni. Lavora da Publicasa, dove si occupa di appalti pubblici, anticorruzione e trasparenza. È laureata in Giurisprudenza all’Università di Firenze e ha conseguito il titolo di avvocato. Si avvicina alla politica attiva con la nascita del Pd. Nel secondo mandato del sindaco Dario Parrini fu eletta consigliera comunale. Durante la prima giunta Torchia (2014-2019) è stata assessora a sviluppo economico, innovazione tecnologica, sport, pari opportunità, commercio, caccia. Nell’attuale giunta Torchia ricopre il ruolo di vice sindaca con delega a politiche culturali, innovazione tecnologica, pari opportunità, cooperazione internazionale, caccia, rapporti con il consiglio comunale e organizzazione dell’ente.

Daniele Vanni ha 42 anni, è cresciuto nelle frazioni di Apparita e San Pantaleo. Adesso vive a Toiano con la compagna Michela e i suoi bambini. Ha lavorato per 20 anni in un noto studio di commercialisti di Empoli, adesso è impiegato in un’azienda che si occupa dell’organizzazione di fiere, eventi e marketing. Nel 2007 è entrato nel gruppo costituente del Pd di Vinci. È stato segretario di circolo, comunale e consigliere comunale. Dal 2014 al 2019 è stato assessore ai lavori pubblici e all’ambiente del Comune di Vinci durante la prima giunta Torchia.