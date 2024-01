Pavese: "A breve le ufficialità per i Comuni sopra i 15mila abitanti"

Giorni di riflessioni serrate per la coalizione di centrodestra. Obiettivo: fare quadrato fra i vari partiti e ufficializzare i candidati alle prossime elezioni amministrative. Nessuna fretta particolare, anche se c’è da recuperare terreno rispetto a un Pd che ha giocato d’anticipo definendo i suoi candidati quasi in tutti i Comuni. All’appello mancano solo Vinci (le primarie sono in programma l’11 febbraio), Cerreto Guidi e Capraia e Limite, dove gli attuali sindaci contano sul fatto di potersi ricandidare con l’abolizione del vincolo dei due mandati nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti. Il centrodestra deve ancora svelare le sue carte, anche se le indiscrezioni raccontano di tensioni soprattutto a Empoli dove si attende l’ufficialità di Simone Campinoti, con Andrea Poggianti che potrebbe decidere di fare una propria lista sostenuta da altre forze civiche. E se il quadro è all’apparenza confuso, in questa fase di delicati equilibri in attesa delle candidature ufficiali, a mettere ordine ci pensa Federico Pavese, coordinatore di FdI per l’Empolese Valdelsa.

"I tavoli regionali si stanno avviando verso la conclusione – spiega Pavese –. Alcune province sono già state chiuse come ad esempio Livorno. Firenze ancora no. Penso che nel giro di pochi giorni arriveranno molte ufficialità per i Comuni sopra i 15mila abitanti. Nel nostro territorio Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino e Certaldo. Chiusi questi, inizieremo a sistemare i Comuni sotto i 15mila abitanti".

Regola principale: tenere conto degli equilibri di coalizione. "Valuteremo a fondo quale sia il candidato migliore nei singoli territori – continua Pavese –. Sarà anteposta la persona ai simboli di partito. Noi abbiamo individualità valide in ogni comune, che siano eletti uscenti o figure nuove. E non escludo anche la presenza di civici". Le acque appaiono agitate anche a Fucecchio. "Siamo convinti – conclude Pavese – che tutto il centrodestra alla fine converga su Picchianti".