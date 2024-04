Paura lungo la via dei centauri. Lo schianto tra moto e auto. Un 21enne in gravi condizioni

Pochi attimi e l’uscita in moto tra amici in una bella domenica di sole ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 21enne che è stato ricoverato al San Giuseppe in codice rosso.

L’incidente è avvenuto ieri in via Lamporecchiana, in località Piastrino, a Vinci. Erano da poco passate le 15.30 e il ragazzo stava percorrendo in sella alla sua moto la strada che si estende al confine con la Valdinievole, una strada molto amata e frequentata dai centauri. Tutto tranquillo, fino al maledetto momento in cui sulla via è sopraggiunta una Toyota Corolla guidata da una 48enne. I due mezzi – per cause ancora in corso di accertamento – sono entrati in collisione. Lo schianto è stato tremendo. La Ktm 450 è caduta rovinosamente a terra e con lei il suo conducente. Una scena agghiacciante alla quale hanno dovuto assistere gli amici, ancora sotto choc. Immediata la richiesta d’aiuto al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Vinci e l’automedica. Immediato anche l’arrivo dei carabinieri che si sono occupati dei rilievi. Le condizioni del 21enne sono apparse subito gravissime. Tanto che in un primo momento è stato valutato l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, poi annullato. I volontari e il personale medico hanno stabilizzato il giovane per trasportarlo in codice rosso al San Giuseppe per i traumi al volto e al bacino.

Da quanto appreso, in base alle prime informazioni, il ragazzo è grave ma in condizioni stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Resta però in prognosi riservata. I militari dell’Arma, intanto, stanno lavorando a ritmo serrato per ricostruire la dinamica dell’incidente. Come da prassi le patenti sono state ritirate e i mezzi sequestrati.

Elisa Capobianco