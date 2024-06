Paura all’alba sulla 429. Tir sfonda il guard rail. Liquido sulla strada. Traffico in tilt per ore

EMPOLI

Non è certo iniziato bene il mese di giugno sul fronte degli incidenti stradali. Sulle strade dell’Empolese Valdelsa ieri mattina si è consumato l’ennesimo sinistro. In questo caso, per fortuna, i danni sono stati soltanto materiali. Erano circa le 6.25, e pioveva forte: un tir che viaggiava lungo la nuova strada regionale 429 ha perso il controllo e si è intraversato andano a urtare contro il guard rail. È successo nel tratto vicino allo svincolo del centro commerciale di Empoli. Il concudente del mezzo pesante è rimasto fortunatamente illeso. Nessun altro messo è stato coinvolto, tuttavia lo stesso tir, andando a sbattere sulla protezione della carreggiata (abbattendo circa cinquanta metri di guard rail), ha danneggiato un serbatoio di Gnl (gas naturale liquefatto) che alimenta l’automezzo. Con l’intervento della polizia municipale dell’Unione e i vigili del fuoco di Empoli l’area è stata delimitata. I pompieri erano presenti con una squadra, un’autobotte e l’autogru. I due serbatoi di gas naturale liquefatto erano stati riforniti poco prima della partenza del mezzo. I vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza e approntando le manovre con l’autogru per ripristinare il mezzo in condizioni di marcia. Sul posto è arrivato anche il nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico). Ci sono dovute diverse ore perché la circolazione tornasse alla normalità.

L’incidente di ieri mattina fa seguito a quello, bruttissimo, avvenuto qualche ora prima sul vecchio tracciato della 429. Un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito a terra e aver sbattuto forte la testa. È successo nel pomeriggio di domenica poco prima delle 15 in via delle Città a Certaldo. Coinvolte nello scontro una moto e un’auto: ad avere la peggio è stato il centauro, residente a Certaldo, che ha riportato un importante trauma cranico. A bordo dell’auto c’era invece una ragazza di 22 anni, residente fuori Toscana. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Poggibonsi, dove è stata visitata e poi dimessa prima della serata. Le condizioni del trentenne sono apparse subito gravi tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che l’ha trasportato al Cto di Careggi, dove si trova ancora in prognosi riservata ma sembra non sia più in pericolo di vita.

Irene Puccioni