Passi di Luce. I giovanissimi raddoppiano

Da Boccaccio a Frank Baum, la domenica della compagnia teatrale Passi di Luce, nata a Castelfiorentino nella parrocchia di Santa Verdiana nel 2012, si sdoppia. In occasione della Fiera del Libro Fiammetta, la compagnia sarà a Certaldo, nella splendida cornice di Palazzo Pretorio, per presentare "Naufragi d’amore", un breve spettacolo tratto dal Decamerone di Boccaccio. Una rappresentazione itinerante in costume della seconda novella della quinta giornata intitolata "Gostanza e Martuccio": Gostanza ama Martuccio Comito. Ella, udendo che era morto, disperata e sola, si mette su una barca ed è trasportata dal vento in Susa; ritrovatolo vivo a Tunisi, si fa riconoscere; ed egli, divenuto importante per aver dato consigli al re, la sposa e, ricco, con lei se ne torna a Lipari. Il primo spettacolo è in programma alle 15 con repliche alle 15.45, 17, 17.45 e 18.30. A Castelfiorentino, più precisamente nel giardino di Villa Tinti-Fabiani in via Darwin nella frazione di Petrazzi, dimora storica dove nel 1867 pernottò Giuseppe Garibaldi, un altro gruppo di giovanissimi attori della compagnia darà vita invece a "Il Mago di Oz", altro spettacolo itinerante tratto dal romanzo scritto dall’autore americano Baum. Una trentina i bambini e i ragazzi tra i 7 e i 12 anni coinvolti, che all’ingresso del parco accoglieranno i partecipanti, i quali potranno seguire Dorothy, la piccola protagonista della storia, nel suo viaggio nel magico regno di Oz, dove incontrerà fantastici amici e affronterà diverse avventure. A minarne il cammino, la malvagia strega dell’Ovest, che vuole prenderle le scarpette. Rispetto al racconto originale, alcuni dialoghi, coreografie e una parte della sceneggiatura sono nati nei laboratori teatrali da idee dei ragazzi stessi. Alcune scene sono state quindi ri-arrangiate o aggiunte per guidare il pubblico in un nuovo viaggio fantastico non privo di colpi di scena ed emozioni. Contagiosa l’energia dei piccoli attori. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 349 3749049.