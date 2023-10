’Passeggiata letteraria’ con la Perodi

Terzo appuntamento domani con le "Passeggiate letterarie 2023". L’appuntamento è alle 15 davanti all’Ufficio turisticoPro Loco di Cerreto Guidi. La passeggiata, che si svolgerà nelle campagne prospicienti il borgo mediceo verso San Zio, è dedicata a Emma Perodi e si concluderà nell’omonima biblioteca dove alle 17 si terrà la rappresentazione scenica "Emma Perodi e i briganti di Cerreto Guidi", a cura di Daniela Mancini e della compagnia teatrale La Maschera. A conclusione è previsto un aperitivo vicino al Santuario di Santa Liberata. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio turistico Pro Loco al numero 0571 55671 o scrivendo a info@prolococerretoguidi.it, oppure all’Ufficio Cultura e Turismo del Comune, telefonando allo 0571 906225 o inviando una email all’indirizzo cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it. Le "Passeggiate Letterarie", iniziativa promossa da una rete di associazioni culturali di Cerreto Guidi col patrocinio dell’amministrazione, hanno lo scopo di donare al visitatore una nuova chiave di lettura del territorio. Intendono stimolare il visitatore a vivere il luogo non soltanto come un paesaggio, ma come una fonte di conoscenza.