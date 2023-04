Passeggiata a sei zampe Solidarietà in riva all’Arno

EMPOLI

Una passeggiata a sei zampe in compagnia del proprio cane per scoprire le vie Alzaie e il parco fluviale dell’Arno, ma anche per ammirare l’esibizione della squadra agonistica del centro carabinieri cinofili di Firenze. L’appuntamento è per la giornata di domenica, tra piazza Matteotti, le frazioni di Avane e Pagnana e l’argine dell’Arno, mentre ad organizzare l’evento è il Lions Club di Empoli. La passeggiata prevede un percorso facile di 6 chilometri senza dislivello lungo l’argine del principale fiume cittadino. Consigliate scarpe da trekking o trail running: il ritrovo sarà alle 9 in piazza Matteotti per le iscrizioni ed il ritiro dei kit.

L’esibizione della squadra dei carabinieri cinofili sarà anche l’occasione per conoscere la bella realtà di Ananda Guna k9, un’associazione che allena cani sensibili alla ricerca di malattie rare, diabete ed epilessia e che per l’occasione mostrerà quelli che sono i risultati della sua attività. La partenza sarà quindi dalla piazza e si muoverà lungo la ciclabile in direzione di Pagnana. In compagnia dell’archeologo Leonardo Terreni e del Consorzio di Bonifica, la comitiva percorrerà le vie Alzaie alla scoperta di tante curiosità sull’Arno con foto storiche della Nave, dei Battellieri e non solo. Sarà anche un’occasione importante per imparare qualcosa sulla gestione delle acque e sulla loro manutenzione, visto che si tratta di un territorio a ridosso del fiume sul quale l’amministrazione comunale ha in mente da tempo un progetto di recupero. Zone e quartieri di Empoli ricchi di storia, come quella degli ex macelli, ma che non tutti hanno avuto modo di conoscere e di apprezzare a pieno.

Al rientro in piazza Matteotti saranno invece presenti numerosi espositori, con molte sorprese dedicate al mondo della cinofilia e non solo. L’evento gode del patrocinio del Comune di Empoli in collaborazione con la clinica veterinaria del dottor Baldanzini, Iv San Bernard e l’associazione Regalami un sorriso, oltre all’Unione Clubs Azzurri che ha da poco avviato una collaborazione proprio con il Lions Club. Il ricavato della camminata di domenica, alla quale si può partecipare anche se non si possiede un cane, sarà interamente devoluto all’associazione Arca che gestisce il Canile Municipale di Empoli. Per questo è richiesto un piccolo contributo simbolico che però servirà a fare del bene.

Tommaso Carmignani