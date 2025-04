Passaggio di testimone nell’Arma. Micheloni saluta la comunità. Arriva il comandante Guglielmini

Cambio di guardia nell’Arma con un passaggio di testimone che si rivela epocale per la comunità. Una cerimonia toccante e partecipata quella che si si è svolta sabato nella suggestiva cornice della chiesa di San Tommaso e Prospero a Certaldo Alto, per salutare il luogotenente Leonardo Micheloni, comandante della stazione dei carabinieri di Certaldo per oltre un decennio, in occasione del suo pensionamento. Nella stessa occasione, è stato dato ufficialmente il benvenuto al nuovo comandante, il maresciallo maggiore Davide Guglielmini, che raccoglie il testimone alla guida dell’Arma locale.

"L’evento ha visto la presenza di un pubblico numeroso, a testimonianza del forte legame che Micheloni ha saputo instaurare con la comunità certaldese", hanno commentato dal Comune. Tra i presenti, il sindaco Giovanni Campatelli, la giunta comunale al completo, rappresentanti delle altre forze dell’ordine – guardia di finanza, polizia di Stato e polizia municipale – nonché figure del mondo associativo, sanitario, scolastico e istituzionale.

Nel corso della cerimonia, il sindaco ha pronunciato parole di profonda gratitudine nei confronti del luogotenente: "Ha rappresentato per Certaldo una figura di riferimento, non solo per il suo ruolo, ma per la disponibilità, il dialogo e la vicinanza ai cittadini. La sua dedizione ha contribuito a costruire una comunità più sicura e coesa". A nome dell’amministrazione comunale, Micheloni ha ricevuto una targa in segno di riconoscimento "per l’impegno profuso durante gli anni di servizio". L’atmosfera, carica di emozione, ha messo in luce il rispetto e la stima conquistati sul campo dal Comandante uscente.

Spazio anche all’accoglienza del maresciallo maggiore Guglielmini, il quale ha ricevuto il caloroso benvenuto da parte della cittadinanza e delle istituzioni. "Confidiamo – ha aggiunto Campatelli – che saprà proseguire sulla strada tracciata, rafforzando il rapporto di fiducia tra l’Arma e i cittadini". Con questo avvicendamento – stando alle intenzioni espresse dall’amministrazione comunale –, Certaldo rinnova il suo impegno nel coltivare un legame saldo e positivo tra comunità e forze dell’ordine, nella consapevolezza che sicurezza e coesione passano anche dal valore delle persone che la servono.