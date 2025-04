"Passa la voglia di lavorare, servono più tutele"

EMPOLI

Ci risiamo. Un’altra spaccata notturna a Ponte a Elsa, frazione empolese che nelle ultime settimane è sempre più bersaglio di ladri in cerca di facili bottini. L’ultimo raid è avvenuto tra domenica e lunedì in una attività commerciale in via Osteria Bianca. I soliti ignoti, per entrare, hanno forzato la porta d’ingresso. Dalla cassa hanno portato via quello che hanno trovato: circa cinquanta euro, per poi fuggire. L’operazione è stata fulminea anche perché è scattato l’allarme e sul posto è sopraggiunta una pattuglia del corpo dei Vigili Giurati. I malviventi però si erano già dileguati. Cresce la preoccupazione tra attività di Ponte a Elsa vista la frequenza con cui questi episodi si stanno verificando. Giovedì scorso era toccato al negozio L’Estetica dove era stato rubato, poi ritrovato, il cellulare di servizio. Ma c’è un altro fenomeno allarmente in città. Sono i furti e e le spaccate ai danni di farmacie e lavanderie.

I titolari lanciano l’appello: "Abbiamo subito almeno tre colpi in pochi mesi. Non si vive sicuri sapendo che le attività vengono scassinate cosi facilmente. Le istituzioni ci tutelino perché cosi ci passa la voglia di lavorare". Ad essere prese di mira è stato il distributore di profilattici di una farmacia vicino all’ospedale poi l’altra notte sarebbero ritornati spaccando la vetrata per prelevare nuovamente denaro dal distributore. Avrebbero anche tentato di forzare la porta di una lavanderia accanto, ma sono stati messi in fuga dall’arrivo delle forze dell’ordine. Le attività erano già state prese di mira nei mesi precedenti. Inoltre a qualche centinaia di metri di distanza il distributore di un’altra farmacia è stato scassinato la stessa notte. In tutto sarebbero almeno una decina i colpi negli ultimi mesi a farmacie e soprattutto alle lavanderie.