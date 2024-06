Festa tricolore per la Nazionale a Empoli: bandiere, cori e tanto calore

Empoli, 10 giugno 2024 – Striscioni, cori, maglie azzurre, bandiere e tanto calore. Non ci poteva essere cornice migliore per il ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina del Castellani. Un ritorno atteso dal 25 febbraio 2023, quando Luciano affrontava l’Empoli da allenatore del Napoli. Da allora il tecnico di Certaldo è diventato campione d’Italia e poi allenatore della Nazionale. Da ct azzurro è tornato più volte al Castellani per osservare i giocatori dalla tribuna. Ma sedere su quella panchina, dove tutto ebbe inizio, prima di un appuntamento così importante come l’Europeo, ha un sapore particolare. È un mix di emozione e gioia difficile da contenere. Sia per il ct che per i tifosi, in estasi sugli spalti.

Del resto lo stesso Spalletti era stato chiaro durante le parole della vigilia: "Sarà bellissimo tornare a Empoli da ct azzurro perché ci sarà mia mamma Ilva che ha 91 anni, l’ho fatta venire allo stadio. E poi ci saranno tutti i miei amici, perché i biglietti li ho comprati tutto io, per cui devo rendere conto a me stesso di quella che sarà la prestazione. Sugli spalti sarà pieno di amici, è come se io fossi lì con loro". E poi ancora: "Sono stato calciatore di una squadra di bambini delle case popolari, poi allenatore del settore giovanile dell’Empoli e della prima squadra, abbiamo lottato per vincere il campionato, per la salvezza, per non andare in C2, è stata un’esperienza bellissima e ora ci torno da ct della Nazionale. Sarò emozionatissimo come se dovessi giocare una partita dell’Europeo". E così è stato.

La serata si è aperta con il tributo ai neo campioni d’Europa della Nazionale Under 17 con tanto di passerella d’onore e coppa alzata al cielo verso la tribuna, nella speranza che possa essere di buon auspicio per la squadra di Spalletti. Una cosa è certa: la città di Empoli ha dato il massimo travolgendo di affetto il ct e i giocatori azzurri con un tifo pieno di passione fino alla vittoria.