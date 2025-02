Parco della Rimembranza. Ecco i lavori di sistemazione

Risale alla manovra ‘Empoli 100 giorni’ del luglio 2024 la programmazione per l’intervento di riqualificazione del Parco della Rimembranza sul viale Buozzi: sono ancora luoghi ‘sensibili’ su cui c’è ancora bisogno di intervenire. L’attuale amministrazione ha scelto di continuare a investire e ha messo nuove risorse sulle manutenzioni puntuali, sul rinnovo dell’area gioco esistente ridisegnandola completamente.

"Negli anni su viale Buozzi e tutta la zona sono state potenziate l’illuminazione pubblica, la videosorveglianza, sono stati aggiunti altri punti luce a led e oggi, con l’avvio dei lavori, il parco troverà maggiore bellezza e armonia – fa sapere il Comune in una nota –. Gli interventi edili e stradali riguardano la ripavimentazione del viale con la ghiaia, la rimozione delle panchine esistenti e il loro riposizionamento, la sistemazione dei vialetti di accesso e della rastrelliera per le bici all’imbocco delle scale per la stazione ferroviaria".

Interventi che valgono circa 53mila euro. A cui vanno a sommarsi i 60mila euro dedicati alla sostituzione dell’attuale castello per bambini, "in stato di degrado e non più sicuro", con giochini nuovi. I lavori per questi giochini partiranno a marzo. "I nuovi giochini saranno posizionati alla stessa altezza del precedente ma defilati – il dettaglio – così da rendere libera la visuale del parco per com’era stato pensato in origine nei primi anni ‘20 del Novecento".

Altri interventi previsti nel corso dell’anno riguarderanno la cura del verde (con fioriture e attenzione per gli alberi del viale) e l’illuminazione, raddoppiata rispetto alla situazione attuale. Infine, le scale di ingresso del parco lato stazione saranno il luogo prescelto per un esperimento di street art urbana, per abbellire ancora di più l’area. Nel complesso tutti i lavori avranno una durata di circa due mesi.

"L’attenzione su viale Buozzi e il ‘suo’ parco è massima e noi vogliamo dare delle risposte sulla sicurezza, sulla viabilità, sull’utilizzo di questo parco – sottolinea il sindaco Alessio Mantellassi –. Vogliamo che torni a essere vissuto dalle famiglie empolesi in totale tranquillità. Dopo gli interventi che sono stati fatti in questi anni, adesso le ditte sono pienamente al lavoro per la manutenzione del parco della Rimembranza. Vogliamo togliere ancora delle zone d’ombra che ci sono, ripensare una nuova area giochi che si presenterà diversa da quella che conosciamo. Il nostro obiettivo è di potenziare tutto ciò che è necessario per renderlo un luogo più bello e vivibile. Aggiungeremo a questo anche altre iniziative di presenza, dopo la grande attenzione che stanno dando le forze dell’ordine del territorio e la nostra polizia municipale. Pensiamo anche a interventi con le associazioni del territorio che ci affiancheranno affinché questo luogo diventi davvero più sicuro".

"Vogliamo che il parco della Rimembranza torni il luogo in cui si portano i bambini ai giochini e in cui si passeggia – spiega l’assessora Valentina Torrini – Ringrazio le forze dell’ordine per i controlli costanti messi in campo. Più cura, più controlli e più persone che lo vivono pensiamo che sia una buona combinazione per raggiungere l’obiettivo".