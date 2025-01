Parchi accessibili, tre comuni vincono il bando

EMPOLESE VALDELSAQuasi 300mila euro per parchi accessibili e giochi inclusivi nei parchi di Empoli, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. Sono tre i comuni dell’Empolese Valdelsa che si sono aggiudicati il bando regionale Piuma. Un acronimo (Parchi Innovativi Universali Mobili e Accessibili) che ben riassume lo spirito del progetto. Obiettivo, infatti, è migliorare l’accessibilità delle persone con gravi disabilità a luoghi, servizi ed eventi, per favorire la loro inclusione sociale. L’impegno del progetto di area (proposta elaborata assieme alla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa) è stato premiato dalla Regione Toscana, arrivando primo su 51 idee candidate (e solo 27 finanziate). Accogliendo la richiesta delle famiglie di persone con gravi disabilità e dai loro caregiver, ecco l’idea di un ‘box universale’, che preveda al suo interno una zona calma, una zona spogliatoio, un sollevatore, un lettino e una zona per servizi igienici. Il box verrà utilizzato in occasione di eventi e nelle aree ludiche e sportive, per garantire la piena accessibilità a questi appuntamenti. "E’ una grande opportunità - ha commentato il sindaco empolese Alessio Mantellassi - Tramite bando avremo un progetto competitivo e di valore, un box disponibile per grandi eventi all’aperto. Un passo in più per aiutare queste famiglie".

Oggetto dell’intervento, il Mariambini di via Bisarnella a Empoli, il parco di via Guido Rossa a Capraia e Limite e il parco del Turbone di via della Pesa a Montelupo Fiorentino dove sarà anche realizzata una segnaletica in Comunicazione Alternativa Aumentativa. Il finanziamento ottenuto (di 275mila euro, con il cofinanziamento di 35mila da parte del Comune di Empoli e 5mila sia per Montelupo che per Capraia e Limite) sarà destinato, inoltre, ad interventi volti a migliorare l’accessibilità con attrezzature sportive e giochi inclusivi. "L’intervento - come spiega il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti - prevederà nuove attrezzature e un’area fitness, strutture moderne e divertenti ma soprattutto inclusive e si aggiunge alle aree ludiche in via delle Gardenie e in via Valicarda realizzate lo scorso anno". "Il focus era intervenire nelle frazioni, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle aree verdi e all’incremento dei servizi - afferma il sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi -. Grazie a questo finanziamento, sarà possibile realizzare un’area fitness nel giardino di Turbone, dotata di attrezzature accessibili a tutti". Dopo 15 mesi di lavori, il taglio ideale del nastro previsto per il 31 dicembre 2026.