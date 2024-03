Parata di campioni . Dal giovane rifugiato al mago del Subbuteo. Premiate le eccellenze

EMPOLI

Una serata nel segno dello sport. Tra racconti di gesta atletiche, storie legate alla guerra in Ucraina, aneddoti, impegno all’inclusività: anche quest’anno la cerimonia di consegna del premio “Una città per lo sport - Albano Aramini” (28esima edizione) ha regalato momenti di forti emozioni. Sul palco del Palazzo delle Esposizioni (con la presenza dei familiari dell’indimendicato assessore allo sport) è stata premiata la Uisp Empolese Valdelsa, rappresentata dalla presidente Arianna Poggi, per aver inaugurato il primo campo di pickleball a Empoli. Riflettori accesi, quindi, sulla Toscana Atletica Empoli, con il presidente Claudio Marchetti, le atlete e lo staff, per aver conseguito il miglior risultato a livello agonistico. Per il miglior atleta applausi e premio per il ciclista Fabio Del Medico (Veloclub). Nella categoria riservata al personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della città, è stato premiato Tommaso Baldanzi (Empoli Fc). A ritirare il premio, consegnato dalla sindaca Brenda Barnini, i genitori Beatrice e Alessandro, mentre il calciatore, assente alla serata, ha ringraziato con un videomessaggio. Per la sezione dedicata alla promozione dello sport a livello sociale, vincitore il Judo Kodokan che dallo scorso novembre ha fatto allenare un ragazzo ucraino di 14 anni, Ivan, scappato dalla guerra e ospite a Castelfiorentino dagli zii. Tre poi le menzioni speciali: Marcello Chiuchiolo, ex dipendente comunale che per ben 35 anni si è occupato del manto erboso dello stadio “Castellani“; Lorenzo Sani, vincitore degli Europei con la nazionale di categoria di subbuteo; Gruppo Remo, gruppo amatoriale di ciclismo capitanato dal dottor Remo Borchi. La serata si è conclusa con la consegna del premio Antonio Bassi alla nostra Irene Puccioni: prima atleta e poi giornalista sportiva.