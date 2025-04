Palio, un’altra bella performance. Corse di primavera senza sbavature

Verso il Palio; il count down è iniziato. Manca meno di un mese all’appuntamento più atteso dai fucecchiesi, ma è già clima di festa. La Pasquetta ieri i contradaioli l’hanno trascorsa in Buca - e senza pioggia -. La seconda sessione delle Corse di Primavera ha animato il lunedì di festa con dodici batterie che si sono snodate durante tutto l’arco della giornata. Dalle 10 alle 18, tanti appassionati e, soprattutto, i capitani delle dodici contrade, hanno osservato e valutato i cavalli e i fantini più prestanti aspettando di giocarsi il tutto per tutto nella 44esima edizione del Palio, che si correrà domenica 18 maggio.

Il bilancio è stato positivo, belle corse senza intoppi. Nella prima batteria, la vittoria è stata per il giovane Marco Bitti che ha saputo mettersi in mostra con Borghesia, davanti a Federico Arri con Wakanda. La seconda ha premiato Antonio Mula con Blue Star davanti ad Adrian Topalli con Carilbom. Se Silvano Mulas su Dubbio si è piazzato primo nella terza batteria, a rubare la scena nelle due gare successive sono stati Gavino Sanna su El Rey e Cedro, montato da Alessandro Cersosimo.

Avanti con la sesta sfida dove a trionfare è stata l’accoppiata Federico Guglielmi e Diamante Sauro. Spazio, poi ad un momento di show con le due batterie di pony (Senior e Junior) che hanno messo alla prova giovani fantini, compresi alcuni figli d’arte.

Una parentesi di colore prima di tornare alle corse dei "grandi", con la decima batteria conquistata da Andrea Coghe e Dimmi Di Sì. La penultima ha messo in risalto preparazione e talento di Adrian Topalli su Debardu. A chiudere, Francesco Caria con Ellere’, vincitori della dodicesima corsa. Mentre si disputa - con sfide in programma fino al 9 maggio - il torneo di calcetto tra le squadre rappresentate dalle contrade, si fa ricco di eventi il calendario paliesco. Il prossimo da segnare in agenda è l’11 maggio con il "Palio in Gioco e mercatino". Sfilata dei bambini in centro al mattino e giochi medievali in piazza Vittorio Veneto nel pomeriggio, per arrivare col fiato sospeso verso la sera del 13 con uno dei momenti salienti; la presentazione dell’acclamato Cencio.

