“Palio in Gioco“ è di Porta Raimonda. I baby contradaioli giallo-azzurri si aggiudicano il conteso Labarino

FUCECCHIOIl Palio comincia dai piccoli. Piazza gremita e clima di festa per i giochi medievali dei baby contradaioli. In alto il Labarino: vincono i giallo-azzurri. Mentre cresce l’attesa per il Cencio e la corsa dei "grandi", a Fucecchio il Palio è entrato nel vivo. E lo ha fatto nel modo più autentico e gioioso possibile: con i bambini. Ieri pomeriggio, un centro storico animato da bandiere, colori e cori da tifo ha accolto la prima, attesissima sfida dell’edizione 2025: il "Palio in Gioco", la versione junior della celebre corsa, che ha visto protagonisti i piccoli contradaioli delle dodici consorelle fucecchiesi. A portarsi a casa il Labarino — il drappo realizzato dagli studenti delle scuole medie in collaborazione con la scuola di moda del Checchi — sono stati i baby giallo-azzurri di Porta Raimonda, che hanno dominato la scena conquistando il gradino più alto del podio. Una vittoria costruita con impegno e gioco di squadra, dopo settimane di prove e allenamenti. Cinque le prove affrontate nel corso del pomeriggio, in un’escalation di entusiasmo: dal tiro al castello all’abilità del tiro a canestro, passando per i cerchi nell’asta, la sfida "Ricostruiamo il castello" e l’adrenalinica corsa a tre gambe. Giochi medievali, sorrisi e spensieratezza. A concludere il tutto, l’emozionante finale del tiro alla fune che ha visto in gara Porta Raimonda contro Querciola. L’hanno spuntata i primi, guadagnandosi non solo il titolo ma anche... una merenda per tutti.

La domenica di sole ha fatto il resto, regalando alla città un primo assaggio di quella che sarà una settimana carica di emozioni. Perché il countdown verso la 44ª edizione del Palio di Fucecchio è ufficialmente iniziato. E mentre le contrade preparano cuori e strategie per la corsa del 18 maggio, l’attenzione si sposta già a domani sera. L’appuntamento è di nuovo in piazza Vittorio Veneto, alle 21, per lo svelamento dell’ambìto Cencio 2025, il drappo 2025 dipinto a quattro mani dalle artiste e insegnanti fucecchiesi Annalisa Betella e Stefania Gori. Il Palio entra nel vivo. E a Fucecchio, lo spettacolo è appena cominciato.

