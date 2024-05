Palio, è conto alla rovescia. Grande festa per il Cencio

Cori e riti scaramantici. L’adrenalina è alle stelle. Tutti a toccarlo, ad accarezzarlo con il proprio fazzoletto colorato perché il gesto sia di buon auspicio. La speranza è di portarlo a casa, nella propria contrada, domenica. Il Cencio della 43esima edizione del Palio di Fucecchio si intitola “Diamoci una mossa“ - dedicato ai donatori di sangue Fratres - e ha sfilato in una piazza gremita. Prima però, un momento dedicato alle 12 contrade. Il Gonfalone del Palio è uscito dal museo civico per accogliere uno dietro l’altro i rioni. Un giro intorno alla Collegiata e via, con la presentazione del Cencio celebrativo, quello dipinto dall’artista fucecchiese Marco Neri e benedetto, come da tradizione, da don Andrea Cristiani. La serata è stata inaugurata dal presidente del Cda del Palio Nicolò Luca Cannella. Sul palco anche il presidente della Regione. "Questo pathos dà il senso di quanto il Palio sia sempre più radicato", ha commentato Eugenio Giani. "Il tema di quest’anno è significativo – ha spiegato l’assessore del Palio, Daniele Cei –: la donazione del sangue, al su valore".

L’estrazione per l’ordine di sfilata di domenica (da regolamento Sant’Andrea aprirà il corteo in quanto vincitrice in carica) ha chiamato Massarella, seguita da San Pierino, Samo, Borgonovo, Torre, Querciola, Cappiano, Botteghe, Porta Raimonda, Porta Bernarda e Ferruzza. Tanti gli appuntamenti di questi giorni. Stasera alle 21 in piazza Montanelli c’è la tratta con l’estrazione a sorte dei cavalli. Domani e venerdì l’inizio delle strategie con le prove in Buca d’Andrea. Sabato mattina al Parco Corsini la cerimonia delle firme dei fantini. Venendo ai biglietti per assistere alla manifestazione, per non fare la fila alle casse si potranno acquistare le prevendite al costo di 40 euro per la tribuna e di 20 euro per il prato. I tagliandi per entrambi i settori saranno disponibili (oltre che nelle sedi delle contrade) alla tabaccheria Borghi in piazza Montanelli mentre solo i tagliandi per l’accesso al prato si potranno acquistare anche al Caffè Airone (viale Colombo/rotatoria Ferruzza), al The Bar (Centro commerciale via Fucecchiello), all’Isibar (viale Gramsci), al Bar Montecatini (via Trieste) e all’Alimentari Zucchi (borgo Valori). I biglietti di ingresso anche al botteghino della Buca direttamente domenica (50 euro per la tribuna e 25 euro per il prato). Ingresso omaggio per i ragazzi fino a 14 anni.

Y.C.