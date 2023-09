Pacchetto scuola Iscrizioni aperte

Torna il ‘Pacchetto Scuola’, mano tesa sotto il profilo economico alle famiglie in difficoltàche hanno figli in età scolastica. Ciò in vista dell’imminente anno 2023-24. Il bando è della Regione: l’obiettivo principale di questa iniziativa è garantire l’accesso all’istruzione a tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili con ‘Isee’ non superiore a 15.748,78 euro. Le domande di partecipazione possono essere scaricate dal sito ufficiale del Comune di Montespertoli, all’indirizzo www.comune.montespertoli.fi.it, nella sezione "Avvisi". La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il 22 settembre (compreso). I moduli compilati devono essere inviati tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo [email protected] oppure consegnati tramite raccomandata o direttamente presso l’ufficio Urp, in piazza del Popolo 34, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 17,30 (chiuso il pomeriggio fino al 10 settembre) il sabato dalle 9 alle 12. Nell’oggetto della mail di presentazione dovrà essere indicato il seguente riferimento: "Pacchetto scuola 20232024".