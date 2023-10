Lotta al tumore al seno: le iniziative di prevenzione con Ottobre rosa

Empoli, 4 ottobre 2023 – Prevenzione, sensibilizzazione, informazione, ricerca, diagnosi precoce, lotta contro il tumore al seno: ecco gli obiettivi del cartellone di iniziative dell’edizione 2023 della campagna “Ottobre Rosa - Prevenire per sconfiggere". Lo scopo dell'iniziativa, che torna anche quest'anno come da tradizione, è sempre lo stesso: raggiungere un numero sempre più ampio di donne e sensibilizzarle sull’importanza vitale della diagnosi precoce dei tumori al seno e in merito ai corretti stili di vita da adottare e ai controlli diagnostici da effettuare, cercando così di allargare la platea guardando anche alle giovani generazioni. ‘Ottobre Rosa’ è un cartellone di eventi che abbraccia le comunità dei comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, promosso da A.S.T.R.O. onlus, associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, realizzati in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e i Comuni del Valdarno.

Le iniziative a Empoli

La kermesse si aprirà sabato 7 ottobre a partire dalle 16 al parco di Serravalle in contemporanea con il Convegno “La prevenzione vien mangiando!” promosso da Cia - Agricoltori Italiani Toscana Centro che vedrà alle 15 i saluti istituzionali dell’assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini, del presidente di Cia Toscana Centro, Sandro Orlandini, della presidente di Sintesi Minerva, Cristina Dragonetti e infine del presidente di Astro onlus, Paolo Scardigli. Alle 15.30 cominceranno i vari contributi con le relazioni a cura di Beatrice Tortora, presidente nazionale di Spesa in Campagna che parlerà di “L’etica delle produzioni e l’educazione alimentare nelle scuole”; Stefania Fontanelli, dietista, su “La prevenzione con quali cibi!”; Claudio Caponi su “Prevenzione primaria (alimentazione e altro) e secondaria”; Elisa Pellegrino e Laura Ecoli del Centro di Ricerca in produzioni vegetali della scuola superiore Sant’Anna su “Sviluppo di filiere toscane di pane, pasta e prodotti da forno ad alto contenuto di composti bioattivi”. Il convegno proseguirà alle 16.30 con gli interventi programmati di Lorenza Albanese, presidente di Donne in Campo Cia Toscana, e Raffaele Bomparola, presidente Spesa in Campagna Cia Toscana Centro, moderati da Lapo Baldini, direttore Cia Toscana Centro.

La giornata proseguirà alle 18 con l’aperitivo rosa al Green bar il sui ricavato verrà donato ad Astro. Il 18 ottobre e il 13 novembre 2023, doppio appuntamento con il cinema alla Misericordia di Empoli, alle 21.15 con la proiezione del film “Storie di donne eccezionali”. Si prosegue il 28 ottobre 2023, alle 21.15, nella sala Teatro Il Momento, con una serata musicale Amarcord in collaborazione con il Centro Musicale Busoni e Rotary Empoli. Mentre il 4 novembre 2023, al palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, Astro festeggerà i suoi venti anni di attività: alle 17 arrivo dell’ultima tedofila con fiaccola di Astro, un percorso da Comune a Comune fino ad arrivare ad Empoli, alle 18 comincerà il convegno a cura dei fondatori e collaboratori di Astro e alle 19.30 apericena. Per tutto il mese di ottobre in alcune strutture convenzionate (Ecomedica di Empoli e Centro Diagnostico Radius di Castelfiorentino) si potranno effettuare screening mammari a tariffa agevolata.

Programma delle altre iniziative

A Castelfiorentino, appuntamento il 14 ottobre 2023, alle 10, al Centro Diagnostico Radius con la conferenza sulla prevenzione del tumore al seno alla quale, dopo i saluto dell'assessore comunale Alessandro Tafi, interverranno Claudio Caponi (senologo), Alessandra Cappelli (senologa), Letizia Kerleshi (dietologa), a Santa Croce sull’Arno alle 9, passeggiata rosa al mercato locale e sono iniziati i corsi fisioterapici in piscina per persone operate al seno, infine, a Montopoli alle 15 tutti "Insieme, contro il tumore al seno: sotto la Torre di San Matteo, cittadine e cittadini, associazioni e personale medico saranno invitati a portare una decorazione rosa (bottone, stoffe, applicazioni..) per adornare il grande nastro rosa che sarà allestito e decorato con l'aiuto delle 'Amiche del gomitolo” di Montopoli.

Il 21 ottobre a Montelupo Fiorentino, alle 16, al MMAB - Incontro “Dalla bellezza alla cura”, l’arte come forma di benessere, interviene Costanza Altamore psicologa, a seguire, visita esperienzale al museo della Ceramica con Lorenza Camin direttrice.

A San Miniato il 21 ottobre, alle 21.15, al Paladonvivaldi, incontro pallavolo Folgore San Miniato – Scotti Empoli - Astro presente alla serata di sensibilizzazione. Il 28 e 29 ottobre a Montespertoli nel pomeriggio in tutti i bar ‘Aperitivo Rosa’ e il 29 ottobre, alle 9, ci sarà anche una passeggiata. A Montaione, il 15 ottobre passeggiata rosa in centro e il 29 ottobre sono previste iniziative all'interno della Tartufesta.

L’11 novembre a Gambassi Terme, nel pomeriggio, appuntamento alle terme con Astro e presentazione del progetto Astro “Nastro Rosa” (percorso riabilitativo in sala di scherma). A Certaldo si terrà infine una visita al borgo con letture Decamerone, in una data da definire. A Fucecchio, apericena ‘Salutiamoci la salute vien prevenendo’, il 19 ottobre alle 19.30, al chiostro dei Frati, con Proloco e associazione Banca del Tempo: il ricavato andrà devoluto ad Astro. Un'iniziativa cresciuta negli anni grazie alle colleghe delle elette nominate saranno individuati momenti per adornare di rosa le aree a verde nelle frazioni per accendere l'attenzione sulle iniziative e sul messaggio.

Inoltre, a Galleno il 26 ottobre alle 21, serata informativa e divulgativa sulla prevenzione con concerto jazz al femminile con ospite Gianmarco Nieri, la sera dopo (27 ottobre) alle 21, si terrà la tombola di beneficenza con ricavato ad Astro. A Vinci, tutti i luoghi aperti al pubblico del Comune saranno allestiti di colore rosa con opuscoli informativi sulla prevenzione del tumore al seno. Cerreto Guidi, all’interno del centro culturale saranno programmati eventi, proiezioni di film, presentazioni di libri con momenti per sensibilizzare e diffondere informazioni anche con brochure.

A Castelfranco di Sotto, nei locali della Pubblica Assistenza ci sarà la possibilità per due giornate di fare esami econografici alla mammella gratuiti e nei luoghi pubblici sarà messo a disposizione del materiale informativo. A Capraia e Limite sull’Arno, il Comune, in collaborazione con le associazioni del territorio, decorerà di rosa gli alberi di piazza Dori e piazza Navicellai. Mentre alla biblioteca Pablo Neruda verrà allestita la vetrina con libri che parlano di donne operate al seno e durante il mese di ottobre saranno organizzate letture itineranti.