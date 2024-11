“Ottobre rosa“ al San Giuseppe, ecco gli incontri con gli esperti

Ottobre rosa tra visite gratuite e incontri all’ospedale di Empoli. Ecco i prossimi. “Tumore della mammella e stile alimentare: prima, durante e dopo”: l’appuntamento oggi dalle 16 alle 17 con Elena Corsinovi, dietetica professionale Sos attività tecnico assistenziali. “Dagli esercizi per una corretta motilità dell’arto operato alla promozione di uno stile di vita attivo come strumento di prevenzione”: l’appuntamento di mercoledì 6 novembre dalle 15 alle 17 con il servizio di fisioterapia afferente alla Sos attività di riabilitazione funzionale Empoli, Prato e Pistoia, Responsabile Barbara Nesi. “Salute dell’osso, tiroide, sindrome metabolica: cosa serve sapere alle donne in terapia per tumore della mammella per una prevenzione di genere”: l’appuntamento di giovedì 7 novembre dalle 15 alle 16 con l’eEndocrinologa Manuela Palma.

A seguire “Parliamo di familiarità ed eredità del tumore della mammella”, dalle 16 alle 17 con la genetista Irene De Rienzo.