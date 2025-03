Ottavia Piccolo. Nascita e ascesa del fascismo

EMPOLI

Il testo di Stefano Massini e la voce di Ottavia Piccolo portano sul palcoscenico del Teatro Excelsior di Empoli la vita di Giacomo Matteotti. Domani sera alle 21, a cento anni da quando alcuni testimoni dichiarano di aver assistito a una colluttazione all’interno di una vettura e di aver visto espellere quello che sarà riconosciuto essere il tesserino del deputato onorevole, lo spettacolo "Matteotti - anatomia di un fascismo" chiude il cartellone della stagione di prosa empolese. Sul palcoscenico del teatro empolese, Ottavia Piccolo sarà accompagnata nella sua narrazione da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo mentre la regia dello spettacoo è firmata da Sandra Mangini.

Il testo di Stefano Massini che Ottavia Piccolo interpreterà ripercorre l’ascesa e l’affermazione del fascismo, fenomeno che Matteotti seppe comprendere, fin dall’inizio, in tutta la sua estrema gravità, a differenza di molti che non videro o non vollero vedere. Giacomo Matteotti – l’oppositore, il pacifista, lo studioso, l’amministratore, il riformista, il visionario – prese la parola, pubblicamente e instancabilmente, nei suoi molti scritti e nei suoi moltissimi discorsi: una parola chiara, veritiera, fondata sui fatti, indiscutibile. Una parola che smaschera. Per questo fu ucciso. Sono passati ormai più di cento anni da quel pomeriggio del 10 giugno in cui Giacomo Matteotti fu rapito dagli squadristi fascisti e ucciso poco dopo nell’auto con cui lo avevano portato via dal Lungotevere a Roma. Venne ucciso affinché la sua voce ’scomoda’ tacesse per sempre. Ebbene, domani quella voce tornerà a risuonare a teatro nelle parole di Stefano Massini, nella voce di Ottavia Piccolo per denunciare ancora una volta gli orrori del regime che ha sconvolto l’Italia per oltre venti anni.

La stagione di prosa è stata promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in orario di ufficio e nei giorni di spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli, in via Veronese.